Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) 2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

OKÜ Karacaoğlan yerleşkesindeki stadyumda düzenlenen etkinlik, mezunların tören geçişi ile başladı.

Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, burada yaptığı konuşmada, üniversitede 1100 akademik ve idari personeliyle 2 enstitü, 8 fakülte, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulunda, 12 bin öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.

OKÜ'nün 14 yılda 26 bini aşkın mezun verdiğini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak misyon, vizyon ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, ulusal ve evrensel değerler ışığında girişimci, çok yönlü, yetkin, nitelikli ve tercih edilen mezunlar yetiştirme amacıyla kurulduğumuz günden bugüne kadar sürekli gelişen bir çizgiyi takip ettik. Bundan sonra da ülkemize hizmet edecek yeni mezunlar vermeye devam edeceğiz."

Başarılı öğrencilere belge ve ödül verildiği ve akademik birimlerini birincilikle tamamlayan öğrencilerin mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktığı tören, havai fişek gösterisi ve Grup Anavarza'nın konseriyle sona erdi.