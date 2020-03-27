Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Sonuçları pozitif olan vakalar tedavi altında
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Sonuçları pozitif olan vakalar tedavi altında - Haber
Osmaniye Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık

Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Sonuçları pozitif olan vakalar tedavi altında

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, sonuçları pozitif olan vakaların devlet hastanesi ana binasında oluşturulan bölümde tedavi altına alındığını, ildeki özel hastanelerde tedavi altında bulunan koronavirüs vakasının bulunmamakla birlikte hiçbir sağlık tesisinde de tıbbi malzeme ve...

27.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:14
Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Sonuçları pozitif olan vakalar tedavi altında

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, sonuçları pozitif olan vakaların devlet hastanesi ana binasında oluşturulan bölümde tedavi altına alındığını, ildeki özel hastanelerde tedavi altında bulunan koronavirüs vakasının bulunmamakla birlikte hiçbir sağlık tesisinde de tıbbi malzeme ve ekipman eksiğinin olmadığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öznavruz, koronavirüs salgını nedeniyle koruma tedbirleri çerçevesinde kentte hizmet veren tüm sağlık kuruluşlarında her türlü tedbirin en üst düzeyde alınıp uygulamaya konulduğun belirtti. Öznavruz, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı'nın pandemi planına uygun olarak hareket edilerek her türlü koruma ve tedaviye yönelik çalışma tüm sağlık kuruluşlarında olduğu gibi Osmaniye Devlet Hastanesi'nde de yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tüm kamu ve özel devlet hastanelerimizde yapılan muayene neticesinde Kovid-19 yönünden semptomları görülen kişiler olası vaka olarak değerlendirilip tek kişilik odalarda izole edilmekte ve alınan numune örnekleri İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Adana Halk Sağlığı laboratuarına gönderilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile gönderilen numunelerden sonuçları pozitif olan vakalar Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen Osmaniye Devlet Hastanesi ana binasında oluşturulan bölümde tedavi altına alınmıştır. Kentimizdeki özel hastanelerde tedavi altında bulunan koronavirüs vakası bulunmamakla birlikte hiç bir sağlık tesisinde tıbbi malzeme ve ekipman eksiğimiz bulunmamaktadır." HASTA YAKINLARI 14 GÜN EVLERİNDE KARANTİNAYA ALINIYORSonucu pozitif çıkan hastaların yakın temaslılarının 14 günlük evlerinde karantinaya alınarak günlük olarak semptomlar yönünden takip edilmekte olduğunu kaydeden Öznavruz şöyle devam etti: "Evde gözlem altında olan yakın temaslı hastalarımız da koronavirüsü belirtisi görülenler 112 aracılığıyla uygun koşullarda hastane nakilleri yapılmaktadır. İlimizde alınan tüm tedbirler Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Sağlık Bakanlığımız tarafından sesli, yazılı ve görsel iletişim araçları ile vatandaşlarımız bilgilendirmek ve koronavirüsten korunmak adına alınacak ve uyulacak kurallar anbean kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte yurt dışından gelen veya temaslı olarak tespit edilen kişilerin 14 günlük zorunlu ev karantinasına uymaları diğer vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayarak bu hassas konuya göstermiş oldukları titizliğe teşekkür ederim."

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haber
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haber
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı Haber
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haber
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haber
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans...
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız
Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Esnaf, koronavirüse karşı pet şişeden maske yaptı
Esnaf, koronavirüse karşı pet şişeden maske yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zekeriya Birkan
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Serra Yılmaz Fahrettin Koca
Spor Lionel Messi Lionel Messi Bülent Uygun Yılmaz Vural Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Türk Kadın Polis
Şu an buradasınız: Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Sonuçları pozitif olan vakalar tedavi altında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 16:32:37. #1.15#
title