Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Sonuçları pozitif olan vakalar tedavi altında OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, sonuçları pozitif olan vakaların devlet hastanesi ana binasında oluşturulan bölümde tedavi altına alındığını, ildeki özel hastanelerde tedavi altında bulunan koronavirüs vakasının bulunmamakla birlikte hiçbir sağlık tesisinde de tıbbi malzeme ve...

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, sonuçları pozitif olan vakaların devlet hastanesi ana binasında oluşturulan bölümde tedavi altına alındığını, ildeki özel hastanelerde tedavi altında bulunan koronavirüs vakasının bulunmamakla birlikte hiçbir sağlık tesisinde de tıbbi malzeme ve ekipman eksiğinin olmadığını söyledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öznavruz, koronavirüs salgını nedeniyle koruma tedbirleri çerçevesinde kentte hizmet veren tüm sağlık kuruluşlarında her türlü tedbirin en üst düzeyde alınıp uygulamaya konulduğun belirtti. Öznavruz, şunları kaydetti: "Sağlık Bakanlığı'nın pandemi planına uygun olarak hareket edilerek her türlü koruma ve tedaviye yönelik çalışma tüm sağlık kuruluşlarında olduğu gibi

"Sağlık Bakanlığı'nın pandemi planına uygun olarak hareket edilerek her türlü koruma ve tedaviye yönelik çalışma tüm sağlık kuruluşlarında olduğu gibi Osmaniye Devlet Hastanesi 'nde de yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tüm kamu ve özel devlet hastanelerimizde yapılan muayene neticesinde Kovid-19 yönünden semptomları görülen kişiler olası vaka olarak değerlendirilip tek kişilik odalarda izole edilmekte ve alınan numune örnekleri İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Adana Halk Sağlığı laboratuarına gönderilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile gönderilen numunelerden sonuçları pozitif olan vakalar Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen Osmaniye Devlet Hastanesi ana binasında oluşturulan bölümde tedavi altına alınmıştır. Kentimizdeki özel hastanelerde tedavi altında bulunan koronavirüs vakası bulunmamakla birlikte hiç bir sağlık tesisinde tıbbi malzeme ve ekipman eksiğimiz bulunmamaktadır." HASTA YAKINLARI 14 GÜN EVLERİNDE KARANTİNAYA ALINIYORSonucu pozitif çıkan hastaların yakın temaslılarının 14 günlük evlerinde karantinaya alınarak günlük olarak semptomlar yönünden takip edilmekte olduğunu kaydeden Öznavruz şöyle devam etti: "Evde gözlem altında olan yakın temaslı hastalarımız da koronavirüsü belirtisi görülenler 112 aracılığıyla uygun koşullarda hastane nakilleri yapılmaktadır. İlimizde alınan tüm tedbirler Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Sağlık Bakanlığımız tarafından sesli, yazılı ve görsel iletişim araçları ile vatandaşlarımız bilgilendirmek ve koronavirüsten korunmak adına alınacak ve uyulacak kurallar anbean kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte yurt dışından gelen veya temaslı olarak tespit edilen kişilerin 14 günlük zorunlu ev karantinasına uymaları diğer vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayarak bu hassas konuya göstermiş oldukları titizliğe teşekkür ederim." Kaynak: DHA