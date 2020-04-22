Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: "Osmaniye'de vaka sayımız 100'den az"
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Osmaniye Devlet Hastanesi, Osmaniye, 3. Sayfa

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: "Osmaniye'de vaka sayımız 100'den az"

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, il genelinde Korona virüs görülen vaka sayısının 100 kişiden az olduğunu söyledi.

22.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:07
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz:

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, il genelinde Korona virüs görülen vaka sayısının 100 kişiden az olduğunu söyledi.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, yaptığı yazılı açıklamada Osmaniye ilinde ilk Korona virüs vakasının 19 Mart tarihinde görüldüğü şu ana kadar vaka sayısının ise 100 kişiden az olduğunu ve 75 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini kaydetti. Öznavruz, şunları söyledi;

"Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere bütün kamu ve özel sektördeki imkanlarımızı seferber ederek vatandaşlarımıza gerekli sağlık hizmetlerini yerinde ve zamanında vermeye çalıştık. Vaka sayılarımızın kontrol altında ve 100 'ün altında olması, Osmaniyeli vatandaşlarımızın evde kal çağrısına ses vererek gerekli duyarlılığı göstermesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı'mızın da sık sık vurguladığı temas, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymalarından dolayı bu tabloyu hep birlikte yakaladık. İlimizde şu ana kadar tedavi sürecini tamamlayıp evine dönen vaka sayımız 75 vakaların, evde izolasyon kurallarına uygun olarak geçirdikleri süreç, aile hekimlerimiz, sağlık personellerimiz ve emniyet güçlerimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz filyasyon çalışmalarının hassasiyetle yapılması neticesinde temaslı gruplarımız tespit edilmiş. İzolasyon süresi olan 14 günlük sürecin evde geçirmeleri sağlanmıştır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Başta sayın valimiz olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sağlık camiamızın gösterdiği bu özverili çalışmaları alkışa ve takdire şayan bir durumdur bu bağlamda kendilerine çok teşekkür ederiz. Yüksek bir motivasyona sahibiz. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık .Hareketi azalt, izolasyonu arttır. Zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıkan vatandaşlarımızın maskesiz çıkmamaları önemle rica ediyoruz. Bu kuralları ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız." - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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