Osmaniye'deki orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı
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Osmaniye'deki orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı

Osmaniye'deki orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de iki gün önce çıkan orman yangınında tahliye edildikleri evlerinin son durumunu gören vatandaşlar gözyaşı döktü.

Osmaniye'de iki gün önce çıkan orman yangınında tahliye edildikleri evlerinin son durumunu gören vatandaşlar gözyaşı döktü.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki yangında Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasına ait evin kullanılamaz hale geldiğini gören Yasemin Kaya, duygulu anlar yaşadı.

Kaya, dün öğleden sonra yangının evlerinin yanına kadar geldiğini, son ana kadar evi terk etmediklerini söyledi.

Alevlerin iyice yaklaşması üzerine evi tahliye etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Kaya, "Zararımız çok. Evde kullanılacak hiçbir şey kalmadı. Annemle babam yaşıyor bu evde. Evden hiçbir eşyayı kurtaramadık. Çökme tehlikesi var diye eve bile giremiyoruz. Çaresiz kaldık." dedi.

Kaya, "Annem kanser hastası tedavi görüyor, babam kalp hastası. İkisi de yaşlı, tekrar bir ev yapıp oturamazlar. Acilen başlarını sokacak bir ev lazım. Devletimizin desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Eşiyle yaşadığı evi yanan 51 yaşındaki Feride Torşahin de alevler evlerine ulaşmadan önce jandarma ekiplerince tahliye edildiklerini belirtti.

Alevlerin görünmesiyle mahallede yaşayanların araçlarına binerek bölgeden uzaklaştığını dile getiren Torşahin, "Evimize geldik ama her şeyimiz yanmış. Allah'tan gündüz oldu yangın. Yoksa uyurken yakalanabilirdik. Evimi bu halde görünce çok kötü oldum. İçerideki buğdayım, bulgurum hala yanıyor. Artık devletimize, milletimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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