Osmaniye'de üniversite sanayi işbirliği protokolü imzalandı
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Osmaniye'de üniversite sanayi işbirliği protokolü imzalandı

12.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:37
Osmaniye'de üniversite sanayi işbirliği protokolü imzalandı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ile Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı işletmeler arasında AR-GE ve staj işbirliği protokolü imzalandı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ile Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı işletmeler arasında AR-GE ve staj işbirliği protokolü imzalandı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı işletmeler arasında AR-GE, inovasyon ve staj işbirliği protokolünde nitelikli eleman, sektöre yatkın ve sektörü yakından tanıyan mezunlar yetiştirmek amaçlandı. İmza töreninde açılış konuşmasını yapan OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, üniversite sanayi işbirliğinin ülke ekonomisi ve istihdamında önemli rol oynadığını kaydetti.

Üniversitenin sanayiye yönelik yüksek lisans programını hayata geçirdiğini ifade eden Rektör Murat Türk, "Bu işbirliği girişimleri sonucunda üniversitemiz daha da güçlenecek. Hem sanayiden üniversiteye hem de üniversiteden sanayiye farklı Know-How paylaşımları aktarılarak öğrencilerimizin üretim sektörü ile doğrudan faydalanabileceği mekanizmaların yolu açılmış olacaktır. Ayrıca üniversitemizin yapmış olduğu sanayi işbirliği ile de ilk defa AR-GE Merkezi yetkilisince üniversitemizde ders verilmeye başlandı. Böylece sanayideki bilginin ve laboratuvarın öğrencilere tanıtılması, uygulama örneklerinin gösterilmesi sağlandı. Alanında bilgili, tecrübeli insan kaynağından da yararlanıldı" dedi.

İmzalanan iş birliği protokolü ile nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bülent Yanıktepe, "Protokol çerçevesinde üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla sektöre yatkın ve sektörü yakından tanıyan mezunlar yetiştirmek amacımız olmalıdır. Öğrencilerin sektörde çalışmalarını özendirerek ve bizzat uygulama yapmasını, beceri ve deneyimlerini güçlendirmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı. - OSMANİYE

Osmaniye'de üniversite sanayi işbirliği protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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