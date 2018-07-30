Osmaniye'de Traktör Devrildi: 1 Ölü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bilal B.(63) idaresindeki traktör, Ellek Beldesi Kanal Yolu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.