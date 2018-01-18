Osmaniye'de Trafik Kazası: 7 Yaralı
Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Tarsusus-Adana- Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi Tüysüz rampasında Adana'dan Gaziantep istikametine gitmekte olan Ali Rıza Sert idaresindeki 01 EFR 45 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Ali Rıza Sert (53) ile birlikte araçta bulunan Yusuf Mercan (58), Ömer Kurt (48), Damla Nur Kurt (28), Sahar Kurt (45), Sevda Koyun (33) ve Rüzgar Koyun (3) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.