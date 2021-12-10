Osmaniye'de teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı" operasyonu kapsamında, Amanos Dağlarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Timlerin tespit ettiği bir sığınakta, terör örgütüne ait yaşam malzemeleri bulundu.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.
Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...
MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri