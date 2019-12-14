Osmaniye'de terör örgütü El Nusra üyesi yakalandı
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Osmaniye'de terör örgütü El Nusra üyesi yakalandı

OSMANİYE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Nusra üyesi Suriye uyruklu A.K. yakalandı.

14.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:40
Osmaniye'de terör örgütü El Nusra üyesi yakalandı

'de tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Nusra üyesi Suriye uyruklu A.K. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2013-2015 yıllarında Suriye'de terör örgütü El Nusra içerisinde, silahlı eylemlerde bulunna Suriye uyruklu A.K.'nin, yasa dışı yollardan gelerek,  kent merkezindeki bir adreste saklandığını tespit etti. Adresi belirleyen jandarma, şafak vakti operasyon düzenledi. A.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.K. nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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