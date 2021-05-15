Osmaniye'de 'tam kapanma' sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de 'tam kapanma' sessizliği

Osmaniye'de 'tam kapanma' sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan Bayramı'nın 3. gününde tam kapanma nedeniyle Osmaniye'nin park, cadde ve sokaklarında sessizlik hakim olurken polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Ramazan Bayramı'nın 3. gününde tam kapanma nedeniyle Osmaniye'nin park, cadde ve sokaklarında sessizlik hakim olurken polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de Ramazan Bayramı'nın 3. gününde de sessizlik hakim oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde Osmaniye'de park, meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek caddelerinde ise sadece kısıtlamadan muaf olan belediye personelleri ile işletmelerin açık olduğu görüldü.

Öte yandan, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Büro Amirliği ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri Musa Şahin Bulvarı başta olmak üzere kente giriş ve çıkışlarda kurulan uygulama noktalarında araçları tek tek durdurdu. Denetimlerde sürücülerin ve araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesiz kısıtlamayı ihlal eden bazı sürücü ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı. - OSMANİYE

Osmaniye'de 'tam kapanma' sessizliği
Osmaniye'de 'tam kapanma' sessizliği
Osmaniye'de 'tam kapanma' sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi
Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Sergey Lavrov Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cemal Hünal Caner Cindoruk Nur Fettahoğlu
Spor Cenk Tosun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de 'tam kapanma' sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 13:43:57. #1.16#

title