Osmaniye'de sonbahar güzelliği

16.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:48

Osmaniye'de Mehmetli Barajı ve tarihi Taşköprü, sonbaharda büründüğü renk tonlarıyla ziyaretçi ve fotoğrafçıların uğrak noktalarından oldu.

Sumbas ilçesi Gafarlı köyünde, Kesiksuyu Çayı üzerinde kurulu, Roma döneminden kalma olduğu bilinen Taşköprü ve Mehmetli Barajı'nda, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanmaya başladı.

Sarı ve kızıl tonların hakim olduğu bölgede, kartpostallık görüntülerin ortaya çıkması hem ziyaretçileri hem de fotoğrafçıları buraya çekti.

Köy muhtarı Arif Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle bölgenin gezilmesi gereken yerlerden olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirten Çoban, "Gafarlı köyümüz, tarihi ve doğal güzellikleriyle görülmeye değer. Tarihi Taşköprü'nün altından geçerek Mehmetli Barajı'na hayat veren Kesiksuyu Çayı ve çevresindeki doğa güzelliği mutlaka görülmeli. İl merkezine 50, ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktayız. Kesiksuyu Çayı boyunca konaklama ve alabalık tesisleri var." diye konuştu.

Kaynak: AA