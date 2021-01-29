Osmaniye'de sağlık personeli koronavirüse yenildi
29.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:59
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde devlet hastanesinde görevli hasta bakıcı Bekir Koluçolak (43), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde devlet hastanesinde görevli hasta bakıcı Bekir Koluçolak (43), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kadirli Devlet Hastanesi'nde görevli, Bekir Koluçolak'ın 4 gün öce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Koluçolak, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Bugün fenalaşan, evli ve 1 çocuk babası Bekir Koluçolak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN