Osmaniye'de sağlık personeli koronavirüse yenildi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde devlet hastanesinde görevli hasta bakıcı Bekir Koluçolak (43), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kadirli Devlet Hastanesi'nde görevli, Bekir Koluçolak'ın 4 gün öce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Koluçolak, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Bugün fenalaşan, evli ve 1 çocuk babası Bekir Koluçolak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN