Osmaniye'de sağanak ve kuvvetli rüzgarın zarar verdiği alanlarda çalışma başlatıldı
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Osmaniye'de sağanak ve kuvvetli rüzgarın zarar verdiği alanlarda çalışma başlatıldı

02.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:38
Osmaniye'de sağanak ve kuvvetli rüzgarın zarar verdiği alanlarda çalışma başlatıldı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, sağanak ve kuvvetli rüzgar sonrası köprü ve yollarda oluşan hasarın tespiti ve onarımı için çalışma başlatıldı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, sağanak ve kuvvetli rüzgar sonrası köprü ve yollarda oluşan hasarın tespiti ve onarımı için çalışma başlatıldı.

İlçede, 31 Ocak'ta etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören köprü ve yollar için kaymakamlık ve belediye ekipleri harekete geçti.

Belediye ekipleri, hasar gören köprü ve yolların onarımına başladı, yağmur suyunun taşıdığı toprağın kapattığı bazı yollar da temizlenip ulaşıma açıldı.

Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle ilçedeki köprülerden birinin kullanılamaz hale geldiğini, 3 köprünün ise hasar gördüğünü söyledi.

Yamaçlardan gelen su ve toprağın sokak ve evlerin avlularını doldurduğunu dile getiren Denizoğlu, "Belediye olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Diğer kurumlardan da destekler geldi. Hasar tespit çalışmalarımız başladı. Can kaybımız yok çok şükür. Hasarlı yerleri de ekiplerimiz onarmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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