Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

24.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:19
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak, ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte aksama yaşanmazken, bazı ev ve iş yerlerin giriş ve bodrum katları sular altında kaldı.

Vatandaşlar, suyu kendi çabasıyla boşaltmaya çalışırken, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve su dolan yerlerdeki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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