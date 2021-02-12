Osmaniye'de PKK sığınağında silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçti
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Osmaniye'de PKK sığınağında silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçti

12.02.2021 09:28 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:31
Osmaniye'de PKK sığınağında silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçti

OSMANİYE'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

OSMANİYE'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katıldığı 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-23 Operasyonu'nda, 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullanıldığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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