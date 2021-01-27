Osmaniye'de PKK'lıların kullandığı sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçti
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Osmaniye'de PKK'lıların kullandığı sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçti

27.01.2021 10:36 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:39
Osmaniye'de PKK'lıların kullandığı sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçti

OSMANİYE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınıkta çok sayıda patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

OSMANİYE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınıkta çok sayıda patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı tarafından Amanoslar bölgesinde, 26 Ocak günü Jandarma Komando Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının katıldığı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-22 Operasyonu'nda, 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Çalışmada, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak içerisinde çok sayıda patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.


Osmaniye'de PKK'lıların kullandığı sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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