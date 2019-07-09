Osmaniye'de otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Çoban'ın kullandığı 33 DSH 79 plakalı otomobil, Koçlu köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Çoban 112 Acil Servis ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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