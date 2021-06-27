Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi (2)
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Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi (2)

Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker - Haberler | Güncel

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIOsmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Kaypak köyündeki ormanlık arazide saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangına 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye araçları, İl Özel İdare'ye ait iş makineleri ve çok sayıda personel müdahale etti.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Kaypak köyündeki ormanlık arazide saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangına 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye araçları, İl Özel İdare'ye ait iş makineleri ve çok sayıda personel müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü de dumandan etkilenenlerin olması ihtimaline karşı bölgeye ambulanslar sevk etti. Yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar orman ile bölge halkının bahçelerindeki ağaçlar zarar gördü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,


Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker

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