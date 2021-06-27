Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi
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Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi

Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi
Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Kaypak Köyü'ndeki ormanlık arazide öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bazı evlere sıçrama ihtimaline karşı yerleşim yerleri tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.


Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi
Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi
Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi
Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi
Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi
Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi
Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi
Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi
Osmaniye'de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker

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