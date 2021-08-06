Osmaniye'de orman yangını
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Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Aşağı Karderesi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının birkaç saat içinde kontrol altına alındığı bildirildi.


Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker

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