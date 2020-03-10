Osmaniye'de orman yangını
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Osmaniye'de orman yangını - Haberler
Osmaniye, Karkın, Düziçi, 3. Sayfa

Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında 20 dönüm çam ve meşelik alan kül oldu.

10.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:22
Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında 20 dönüm çam ve meşelik alan kül oldu.


Alınan bilgiye göre, gece ilçeye bağlı Karkın Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Havanın da rüzgarlı olması dolayısıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye hareket eden yangın söndürme ekipleri alana ulaştıklarında arazinin engebeli olması dolayısıyla yangına müdahalede güçlük yaşadı. Arazi şartlarının kötü olması dolayısıyla ekipler zaman zaman 200 metreye kadar itfaiye hortumlarını çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı.


Düziçi, Osmaniye ve Bahçe'den gelen 50'den fazla yangın söndürme personeli, 10 arozöz, Düziçi Belediyesine ait 2 su tankı ile 5 saatte ancak yangını kontrol altına alıp söndürebildi.


Çıkan yangın sonucu çam ve meşe ağaçlarından oluşan 20 dönüm ormanlık alan küle döndü. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Cem Yılmaz Sinan Akçıl Okan Bayülgen
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Radamel Falcao Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İran Petrol İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Osmaniye'de orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:59:13. #1.15#