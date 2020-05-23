Osmaniye'de kanepe imalathanesinde yangın Osmaniye'de kanepe imalathanesinde yangınOSMANİYE'de bir kanepe imalathanesinde çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Osmaniye'de kanepe imalathanesinde yangın

OSMANİYE'de bir kanepe imalathanesinde çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Osmaniye-Gaziantep D-400 karayolu üzeri bölge trafik kavşağı yakınlarındaki bir kanepe imalathanesinde sabah saat 09.00'da meydana geldi. Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki imalathanede bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkan yangın, yakınlardaki bir metal işleme işyerine de sıçradı. Yangına, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Osmaniye Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Kanepe imalathanesine dün 400 bin liralık çekyat süngeri ve kimyevi madde sevki yapıldığı, yangın sonrası en az 2 milyon liralık zarar olduğu kaydedildi. Ekipler, soğutma çalışmalarının ardından imalathaneden ayrıldı.

Kaynak: DHA