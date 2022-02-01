OSMANİYE'DE KADIN KURSİYERLERİN, EL EMEĞİ ÜRÜNLER SERGİLEDİ

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de, kadın kursiyerlerce hazırlanan el emeği, göz nuru ürünler, sergilendi.

Yahya Mazlum Halk Eğitimi Merkezi'ndeki serginin açılışı Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz tarafından yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Uyar, kurs öğretmenleri ve kursiyerler ile birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Yılmaz, Serginin hayırlı olmasını temenni etti. Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz, açılışın ardından sergiyi gezerek bilgi aldı.

Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Uyar, sergide; seramik, resim, iğne oyası, kağıt rölyef, ahşap yakma, amigurumi, cam işleme, ebru, ahşap boyama, tezhip, hat, epoksi, deri işleme, kırk yama, nakış, giyim, ipek kozası çiçek boyama, filografi gibi ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Ziyaretinin devamında bilgisayar, okuma yazma kursu, kilim dokuma, aşçılık, cam işleme, ebru kurslarını da ziyaret ederek bilgi alan Vali Yılmaz ve eşi, kursiyerlerle sohbet ederek, başarılar diledi. Vali Yılmaz, usta öğreticilere de emekleri için teşekkür etti. Ziyaret sırasında müzik kursiyerleri de müzik dinletisi sundu.

Vali Yılmaz ve eşi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz daha sonra Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Azizoğlu ve Hacer Burcu Yüceer tarafından karşılanan Vali Yılmaz ve eşi, kursiyerlerin el emeği ürünlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Vali Erdinç Yılmaz, 'Kursiyerlerimiz el emeği göz nuru, her biri sanat eseri olan çok güzel ürünler ortaya koymuşlar. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçen yönetici arkadaşlarımıza, usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize çok teşekkür ediyoruz. Halk Eğitimi Merkezimiz'in faaliyetlerinin başarılı bir şekilde devam etmesi, Türkiye'de en fazla kursiyer yetiştiren iller arasında olmamız ciddi bir başarı. Tebrik ediyorum. Hem Halk Eğitimi Merkezimiz'de hem de Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyorlar. Belediyemize de katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.