Osmaniye'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program öncesi Vali Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nı anlatan fotoğraf ve resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Cebelibereket Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı belgesel izlendi.

Tiyatro gösterisinin ardından resim, şiir ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.