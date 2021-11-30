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Osmaniye'de iki gündür aranan kişinin cesedi bulundu

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'de iki gündür aranan kişinin cesedi bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tarlaya gittikten sonra iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tarlaya gittikten sonra iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Bostanlar Köyü Göllüler Mahallesi'ndeki evinden, iki gün önce sabah saatlerinde, Söğütlügöl köyünde tarla sürmeye gittiğini belirterek traktörle ayrılan Tekin Göl'ün (46) ikametine dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri, Söğütlügöl'de yaptıkları aramada, Göl'ün kullandığı traktörü park halinde buldu.

İncelemede, traktörde kan izine rastlanınca Göl'ün traktörle Söğütlügöl'e beraber gittiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgede yürüttüğü arama çalışmalarında, Göl'ün cesedine ulaşıldı.

Ceset, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Osmaniye'de iki gündür aranan kişinin cesedi bulundu

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