Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

28.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:04

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinin Saadet Partili belediye başkanı ve Düziçi ilçesine bağlı Böcekli beldesinin CHP'li belediye başkanı, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

TÖRENLE ROZET TAKILDI

31 Mart yerel seçimlerinde Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilen Selahattin Denizoğlu ve Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) belediye başkanlığını kazanan Doğan Öztürk, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti Osmaniye İl Danışma Meclisine katılan her iki belediye başkanı, burada AK Parti rozeti taktı. Belediye başkanlarına parti rozetini AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya taktı. AK Parti Osmaniye il yöneticileri ile birlikte sahneye çıkan belediye başkanları. ardından partilileri selamladı.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ DE GEÇTİ

AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanlarının yanı sıra Hasanbeyli ilçesi Saadet Partili 4 belediye meclis üyesi ile Böcekli beldesinden 2 CHP'li meclis üyesi de partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK PARTİLİ VEKİL BAŞARILAR DİLEDİ

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, partilerine katılan belediye başkanlarına başarılar dileyerek, "Partimizin hangi hizmetini sayalım? Çamur, çöp, çukur zihniyetiyle yönetilen bir ülke vardı eskiden. Bu sebeple partililer olarak hizmetlerimizi iyi anlatmamız lazım. Bundan sonrada güzel hizmetler yapamaya devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA