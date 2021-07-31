OSMANİYE'DE, HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
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OSMANİYE'DE, HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

OSMANİYE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Osmaniye-Kadirli kara yolu Sakarcalık Köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Tepegöz yönetimindeki 80 KC 79 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Serdar Dönmez yönetimindeki 27 BFK 68 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ahmet Tepegöz, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Hafif ticari araçta yaralanan Serdar Dönmez de hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'DE, HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
OSMANİYE'DE, HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
OSMANİYE'DE, HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
OSMANİYE'DE, HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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OSMANİYE'DE, HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Haberler
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