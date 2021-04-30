OSMANİYE'DE EVLENİP KÖYE YERLEŞEN VİSAN İÇİN VATANDAŞLIK YOLU AÇILDI
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OSMANİYE'DE EVLENİP KÖYE YERLEŞEN VİSAN İÇİN VATANDAŞLIK YOLU AÇILDI

OSMANİYE'DE EVLENİP KÖYE YERLEŞEN VİSAN İÇİN VATANDAŞLIK YOLU AÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Gazi İkanç ile evlenip köye yerleşen 3 çocuk annesi Romanya vatandaşı Visan Ramona (50), 24 yıl sonra İl Göç İdaresi tarafından verilen 'ikamet izin belgesi' ile oturum iznine kavuştu.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Gazi İkanç ile evlenip köye yerleşen 3 çocuk annesi Romanya vatandaşı Visan Ramona (50), 24 yıl sonra İl Göç İdaresi tarafından verilen 'ikamet izin belgesi' ile oturum iznine kavuştu. Geçen zaman içinde kaçak olarak yaşayan Ramona, 2 yıl sürecek belgeyle ülkesine yapacağı pasaport başvurusunun ardından Türk vatandaşlığına başvurabilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1995 yılında Gazi İkanç ile tanışan Romanya vatandaşı Visan Ramona, geçici oturum iznine başvurup, Osmaniye'ye yerleşti. İkanç ile nikah kıyıp evlenen Ramona, 1997 yılında izninin bitmesinin ardından yenileme talebinde bulunmadı. Daha sonraki yıllarda İkanç ve Ramona çiftinin 3 çocuğu dünyaya geldi. Eşiyle köyde yaşayan Ramona, yasal olmadan Türkiye'de 24 yıl geçirdi. İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş, ekibiyle birlikte Visan Ramona'nın oturum izni için çalışma başlattı. Ramona'ya 'insani ikamet izni' verildi.

VATANDAŞLIK YOLU AÇILDI

Visan Ramona, 24 yıl sonra 2 yıl geçerli 'insani ikamet izni belgesine' kavuşmanın sevincini yaşadı. Yetkililer, Ramona'nın ülkesinden pasaport yenilemesi yapmasının ardından vatandaşlık verilip, süresiz kimliğe kavuşabileceğini kaydetti.

Kurum Müdürü Mahmut Kurtuluş'a yardımları için çiçek vererek teşekkür eden Visan Ramona, 'Çok mutluyum, elinden geleni yapan, emeği olan herkese teşekkür ederim, sağ olsunlar" dedi.

'MAĞDURİYETİ BİTİRMİŞ OLACAĞIZ'

İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş ise yurt dışından gelmiş kişinin, resmi makamlardan süreli bir şekilde oturma izni alabildiğini belirterek, 'Süre bitiminde bunu yenilemek durumunda kalırsınız veya kişi ülkesine dönmek zorundadır. Burada Visan Hanım izin belgesi bitimi sonrasında tekrardan ikamet izni için bir başvuruda bulunmamış. Daha sonra da çocuklar dünyaya geldiği için uğraşma fırsatı bulamamışlar. En nihayetinde 25 yıl bir süre geçip bugüne gelmiş. Neler yapabiliriz noktasında inceleme yaptık. Geçici ikamet belgesi düzenledik kendilerine. İnşallah bundan sonraki süreçlerde yasal olarak kalma durumunda olacaklar. Bu sorun sadece Visan Hanım için geçerli, üç çocuğunun babadan dolayı Türk vatandaşı ve kimlikleri var. Sadece Visan Hanımın mağduriyet durumu var ve biz bunu verdiğimiz insani ikamet izniyle sonlandırıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde kendisi ülkesinin konsolosluğu ile görüşüp bir pasaport temin edecek, daha sonra da daha rahat bir zemin oluşmuş olup bu mağduriyeti bitirmiş olacağız" dedi.

OSMANİYE'DE EVLENİP KÖYE YERLEŞEN VİSAN İÇİN VATANDAŞLIK YOLU AÇILDI
OSMANİYE'DE EVLENİP KÖYE YERLEŞEN VİSAN İÇİN VATANDAŞLIK YOLU AÇILDI
OSMANİYE'DE EVLENİP KÖYE YERLEŞEN VİSAN İÇİN VATANDAŞLIK YOLU AÇILDI
OSMANİYE'DE EVLENİP KÖYE YERLEŞEN VİSAN İÇİN VATANDAŞLIK YOLU AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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