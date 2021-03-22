Osmaniye'de eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi

22.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:30
Osmaniye'de eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi

OSMANİYE'de 3 çocuk annesi Serpil F. (33), bir süredir ayrı yaşadıkları öne sürülen eşi Cemil F.'nin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OSMANİYE'de 3 çocuk annesi Serpil F. (33), bir süredir ayrı yaşadıkları öne sürülen eşi Cemil F.'nin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cemil F. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. 12 yıllık evli olan 3 çocuk annesi Serpil F., bir süre önce geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Cemil F.'yi terk ederek kayınpederinin evine yerleşti. Barışmak istediğini belirten Cemil F., eşi ile konuşmak için babasının evine gitti. Burada görüşen çift, yeniden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil F., eline aldığı bıçakla eşi Serpil F.'yi yaraladı. Çağrılan ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Serpil F., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cemil F. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Binnur Kaya Rasim Öztekin Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Caner Erkin Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 21:33:27. #1.15#
title