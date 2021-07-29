Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Sarpınağzı köyü ile Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale sürüyor.

Havadan helikopter ve uçakla, karadan da arazözlerle müdahale edilen yangın bölgesinde ekipler, iş makineleriyle de yol açma çalışması sürdürüyor.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle Kazmaca, Sarpınağzı ve Kadirli ilçesindeki Karatepe'de bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ile Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Tarhan, yangınla mücadele eden orman işçisi ve itfaiye ekiplerine yemek ve içecek ikramında bulundu.

Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verildi.

Yangın, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan Karatepe köyüne bağlı Sağlamerler Mahallesi'nde de etkili oldu. Alevlerin sıçradığı bazı ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Mahallenin daha önce tedbir amaçlı boşaltılması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın nedeniyle Karatepe-Kadirli kara yolu ise tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan yangında zarar gören alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner