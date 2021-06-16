Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2,5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2,5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Mehmetli Beldesi Kölete mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz ve 70 işçiyle müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2,5 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor.

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
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