Osmaniye'de "can dostlar" için 25 kulübe
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Osmaniye'de "can dostlar" için 25 kulübe

10.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:06
Osmaniye'de

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Can Dostlar Üşümesin" projesi kapsamında yapılan 25 kulübe, sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere konuldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Can Dostlar Üşümesin" projesi kapsamında yapılan 25 kulübe, sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere konuldu.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaptığı açıklamada, kedilerin özellikle kış aylarını rahat geçirebilmeleri amacıyla park, meydan ve site bahçelerine kedi evi yerleştirdiklerini belirtti.

Sokak hayvanlarının kış aylarında soğuk ve yağışlı havalardan etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade eden Tarhan, yerleştirilen 25 kulübeye mama ve su da bırakıldığını kaydetti.

Tarhan, kedi evine vatandaşların da mama bırakarak destekte bulanabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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