Osmaniye'de "Cami, çocuk ve aile buluşması" etkinlikleri

Osmaniye Müftülüğü tarafından düzenlenen "Cami, çocuk ve aile buluşmaları" etkinlikleri devam ediyor.

İl Müftü Vekili Ahmet Demirer, Zafer Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerdeki din hizmetlerinden toplumun tüm kesimlerinin istifade etmesi amacıyla etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Etkinliği düzenlemelerindeki amacın tüm aile ve çocuklara 'Haydi ailece camiye' demek olduğunu dile getiren Demirer, "Cami, çocuk ve aile buluşması programları vesilesiyle tüm ailelere ve çocuklara 'Haydi Ailece Camiye' çağrısı yaptık. Çocuklarımızda cami ve namaz sevgisinin oluşması adına gerçekleştirdiğimiz programımıza katılan tüm ailelere ve çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA