Osmaniye'de bisiklet hırsızı yakalandı
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Osmaniye'de bisiklet hırsızı yakalandı

Osmaniye'de bisiklet hırsızı yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de bir kişinin alışveriş için geldiği marketin önüne bıraktığı bisikleti çalan T.D., yakalandı.

OSMANİYE'de bir kişinin alışveriş için geldiği marketin önüne bıraktığı bisikleti çalan T.D., yakalandı.

Olay, 26 Mayıs günü Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Bir markete alışveriş yapmak için gelen kişi, bisikletini marketin önüne bıraktı. Marketten çıktığında bisikletinin yerinde olmadığını gören kişi, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, bir kişinin kaldırımda yürürken marketin önündeki bisikletin kilitli olmadığını fark edip çaldığını tespit etti.

YAKALANDIGörüntülerden kimliği tespit edilen ve daha önce de çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan T.D., yakalanıp gözaltına alındı. Bisikleti tanımadığı bir kişiye sattığını söyleyen T.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de bisiklet hırsızı yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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