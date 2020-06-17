Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
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Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor

Osmaniye'de 18 yaşındaki gencin tarlada bulup eve getirdiği yavru tavşana Sarıkız isimli kedi annelik ediyor.

Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
17.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:47

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarlada bulunup eve getirilen tavşan yavrusuna, ailenin kedisi Sarıkız annelik yapıyor.

İlçeye bağlı Yeşilyayla köyünde oturan 18 yaşındaki Enes Karaoğlu, mısır tarlasında bulduğu yeni doğmuş yabani tavşan yavrusunu evine getirip bakmaya başladı.

Osmaniye'de bir ev kedisi tavşan yavrusuna annelik yapıyor

Karaoğlu, elleriyle beslediği ve Pamuk adını verdiği tavşanı, yeni doğum yapan evin kedisi Sarıkız'ın emzirdiğini görünce çok şaşırdı. Sarıkız, hem kendi yavrularına hem de Pamuk'a annelik yapıyor. Kedilerle aynı anda Sarıkız'ı emen Pamuk, onlarla oyunlar oynayıp beraber uyuyor.

Osmaniye'de bir ev kedisi tavşan yavrusuna annelik yapıyor

Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mısır tarlalarında gezerken tavşan yavrusuyla karşılaştığını belirterek "Aç ve bitkin haldeydi. Eve getirdiğim yavruya Pamuk ismini verdik. Önce kendi imkanlarımla yiyecek verdim. Daha sonra evimizin 14 yıllık kedisi Sarıkız'ın yavru tavşanı emzirdiğini gördüm. Sarıkız, yeni doğum yaptı. Hem kendi yavrusuna hem de tavşana ayırt etmeden annelik yapıyor. Her ikisi de evimizin birer parçası oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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