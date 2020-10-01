Osmaniye'de Azerbaycan'a destek açıklaması
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Osmaniye'de Azerbaycan'a destek açıklaması

01.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:08
Osmaniye'de Azerbaycan'a destek açıklaması

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Azerbaycan'a destek açıklaması yapıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Azerbaycan'a destek açıklaması yapıldı.

Kadirli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve meclis üyeleri katıldı.

Etkinlikte, belediye binasına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Ömer Tarhan, gazetecilere, vatan topraklarını Ermenistan'a karşı koruyan Azerbeycan'ın yanında olduklarını belirterek, "Azerbaycanlı soydaşlarımızın, topraklarını tamamen Ermeni işgalinden kurtarana kadar ilerleyeceğine olan inancımızla, can Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman ve daima yanındayız. İki devlet, tek milletiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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