Osmaniye'de asayiş uygulamaları
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Osmaniye'de asayiş uygulamaları

29.11.2020 22:11 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:14
Osmaniye'de asayiş uygulamaları

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 20 kişiden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 20 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca. 10 gram bonzai, 10 gram met amfetamin ve 7 gram eroin maddesi ele geçirildi.

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Ekipler, uygulama ve operasyonlarda 1'i kasten öldürmeye teşebbüs olmak üzere 20 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından, adliye sevk edilen 20 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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