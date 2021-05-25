Osmaniye'de 3 saatte 250 bin sebze fidesi dağıtıldı
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Osmaniye'de 3 saatte 250 bin sebze fidesi dağıtıldı

Osmaniye'de 3 saatte 250 bin sebze fidesi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 saat süren etkinlikte vatandaşlara 250 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 saat süren etkinlikte vatandaşlara 250 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Kadirli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, eski otogar yanında kurulan çadırda vatandaşlara ücretsiz olarak 250 bin domates, patlıcan ve biber fidesi dağıtımı yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sosyal mesafeye uyulması ve acele edilmemesi konusunda sık sık anonslar yapıldı. Sıraya giren vatandaşlara yaklaşık 3 saatte 250 bin fide dağıtıldı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, halka destek amacıyla dağıtılan fidelerin veriminin bol olmasını diledi.

Kaymakam Ahmet Arık da fidelerini alan vatandaşların üretime katkı sağlayacağını belirterek, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan da tarımıyla yükselen kentte üreticileri desteklemek adına fide dağıtımı yaptıklarını bildirdi.

Etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Osmaniye'de 3 saatte 250 bin sebze fidesi dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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