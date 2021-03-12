Osmaniye'de 147,5 tonluk silindir taşıyan 90 tekerlekli TIR, görenleri şaşırttı
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Osmaniye'de 147,5 tonluk silindir taşıyan 90 tekerlekli TIR, görenleri şaşırttı

12.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:15
Osmaniye'de 147,5 tonluk silindir taşıyan 90 tekerlekli TIR, görenleri şaşırttı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde limandan aldığı 147,5 tonluk hamur kurutma ve kağıt sarma üretiminde kullanılan silindiri Mersin'deki bir tesise götürmek için yola çıkan 90 tekerlekli dev TIR, görenleri şaşırttı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde limandan aldığı 147,5 tonluk hamur kurutma ve kağıt sarma üretiminde kullanılan silindiri  Mersin'deki bir tesise götürmek için yola çıkan 90 tekerlekli dev TIR, görenleri şaşırttı. Ortalama saatte 20 kilometre hızla ilerleyen TIR için trafik ekipleri yol güzergahında geniş güvenlik önlemi aldı.

Bir taşıma şirketine ait, 5 kişilik ekiple İskenderun Limanı'ndan 147,5 tonluk kağıt sarma ve hamur kurutma üretiminde kullanılan silindiri alan, kendi ağırlığıyla birlikte 230 tona ulaşan 90 tekerlekli TIR, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Musa Şahin Bulvarı üzerinden geçiş yaptı. Yükünü Mersin'e kurulacak bir tesise götüren TIR'ın taşıma şirketi yetkilisi Servet Genç, önde 4, arkada 6 aks ve ortada taşıma havuzu bulunan çekiciyle silindiri taşıdıklarını anlattı. Yükün 897x 562 x 572 santimetre ebatlarında ve 147,5 ton ağırlığında olduğunu ifade eden Genç, "İsveç'ten gelen bir yükümüz. İskenderun Limanı'nda yüklediğimiz silindirimizi Mersin'e götürmekteyiz. 3-4 gündür araca yükleme işiyle ulaştık. Sabah saatlerinde yola çıktı ve şu an Osmaniye'de. Yerine ulaşması için yaklaşık 10 günü bulacağını düşünüyoruz" dedi.


Osmaniye'de 147,5 tonluk silindir taşıyan 90 tekerlekli TIR, görenleri şaşırttı
Osmaniye'de 147,5 tonluk silindir taşıyan 90 tekerlekli TIR, görenleri şaşırttı
Osmaniye'de 147,5 tonluk silindir taşıyan 90 tekerlekli TIR, görenleri şaşırttı
Osmaniye'de 147,5 tonluk silindir taşıyan 90 tekerlekli TIR, görenleri şaşırttı
Osmaniye'de 147,5 tonluk silindir taşıyan 90 tekerlekli TIR, görenleri şaşırttı
Osmaniye'de 147,5 tonluk silindir taşıyan 90 tekerlekli TIR, görenleri şaşırttı
Osmaniye'de 147,5 tonluk silindir taşıyan 90 tekerlekli TIR, görenleri şaşırttı
Osmaniye'de 147,5 tonluk silindir taşıyan 90 tekerlekli TIR, görenleri şaşırttı
Osmaniye'de 147,5 tonluk silindir taşıyan 90 tekerlekli TIR, görenleri şaşırttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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