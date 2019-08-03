OSMANİYE CAMİ İÇİNDE PEÇELİ BAYKUŞ YAKALANDI

OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde, cami içerisine giren peçeli baykuş, görevliler tarafından yakalanarak, yeniden doğal yaşam ortamına bırakılmak üzere yetkililere teslim edildi.

İlçe merkezindeki Göçmenler Mahallesi Göçmenler Camii'de denetimli serbestlik kapsamında görev alan Ertan Karabacak, farklı bir türde kuş olduğunu ve uçamadığını fark etti. Kısa sürede yaban kuşunu yakalayan Karabacak, daha sonra cami imamı Ahmet Atalay ve Cami Dernek Başkanı ibrahim Talan'a haber verdi. En geniş yayılım alanına sahip türlerden biri olduğu öğrenilen peçeli baykuş, daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Baykuşun, gece saatlerinde doğal ortamına bırakılacağını öğrendiklerini söyleyen İbrahim Talan, Camimizde yakın zamanda zehirli boz yılan yakalanmıştı. Şimdi baykuşumuz da geldi dedi.

Camide temizlik yapan Ertan Karabacak ise içeri girdiğinde kuşu fark ettiğini belirterek, Baktım güzel de bir şey, hoşuma gitti. Güzel ve sevimli bir kuş. Zayıf ve bitkin bir durumdaydı. İnşallah bununla ilgilenen bir birime teslim edeceğiz ve bakımlarının ardından doğal ortamına kısa sürede kavuşacağına inanıyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA