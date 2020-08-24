Osmangazi'nin sokakları sanatla renklendi
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Osmangazi'nin sokakları sanatla renklendi

Osmangazi Belediyesi, yaya trafiğinin yoğun olduğu merkezi noktalarda duvarları resimlerle süsleyerek cadde ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırıyor.

Osmangazi'nin sokakları sanatla renklendi
24.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:31

Osmangazi Belediyesi, yaya trafiğinin yoğun olduğu merkezi noktalarda duvarları resimlerle süsleyerek cadde ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırıyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokakları sanatla buluşturuyor. Yaya trafiğinin yoğun olduğu merkezi noktalardaki zeminler, boş duvarlar ve trafolar resimlerle süslendi. Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin ilk uygulama noktası Şehreküstü Mahallesi oldu. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin destek verdiği proje dahilinde araç trafiğine kapalı olan sokakların zemini ve mahalledeki boş duvarlar, öğrencilerin adeta tuvali oldu. Öğrenciler tarafından yapılan birbirinden renkli resimler ile Osmangazi sokakları açık hava sergisine dönüştü. Duvar ve yer resimleri, başta çocuklar olmak üzere Osmangazililerin takdirini kazandı. Vatandaşlar çizilen resimler önünde fotoğraf çektirirken, bölge esnafı da bu uygulamadan dolayı büyük mutluluk duydu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yürüttükleri çalışmalarla Osmangazi'yi sadece mimari açıdan değil, sanat yönünden de güzelleştirdiklerini söyledi. Başkan Dündar, "Birçok konuda lider olan Osmangazi, aynı zamanda sanatın da merkezi. Kentsel Tasarım Müdürlüğümüzün hazırladı proje çerçevesinde belirlenen noktalar, öğrenci kardeşlerimizin çizdiği resimler ile renkleniyor. Farklı noktalarda benzer çalışmaları sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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