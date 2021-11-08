Osmangazi EDAŞ Afyonkarahisar'da yeni binasında hizmet vermeye başlıyor

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi EDAŞ, elektrik dağıtım hizmetinin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda verilmesini sağlamak ve aboneleri ile çalışanlarına daha iyi hizmet şartları sunabilmek amacıyla 15 Kasım Pazartesi gününden itibaren Afyonkarahisar'daki yeni il müdürlüğü binasında hizmet vermeye başlıyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Afyonkarahisar'daki merkezini yeni il müdürlüğü binasına taşıyor. Teknolojiyle desteklenen modern bir tasarımla şekillenen binada 15 Kasım Pazartesi gününden itibaren abonelerine hizmet vermeye başlayacak olan Osmangazi EDAŞ, çalışanlarına ve abonelerine çağın gereksinimlerine uygun çalışma koşullarını sağlıyor.

Bina ve lokasyon değişimi ile abonelerini daha ulaşılabilir ve kaliteli bir hizmet alanına kavuşturan Osmangazi EDAŞ, abone bağlantı süreci, elektrik projesi takibi ve onayı, elektrik açma-kapama işlemleri, elektrik, aydınlatma ve sayaç arıza bildirimi, sayaç okuma, planlı çalışmalar/ SMS talebi, kaçak ihbarı gibi işlemler için Selçuklu mahallesi Atatürk caddesi No: 44 deki yeni il müdürlüğü binasında hizmet vermeye devam edecek. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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