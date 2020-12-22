Osmangazi'den trafiği rahatlatacak çalışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmangazi'den trafiği rahatlatacak çalışma

22.12.2020 14:38 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:29

- Osmangazi'den trafiği rahatlatacak çalışma Gökdere Kavşağı'na kesintisiz geçiş Osmangazi Belediyesi, Ankara Caddesi'nden Gökdere Caddesi'ne geçişi sağlayan ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Mahmudiye Caddesi'ni yeni bir şerit açarak genişletiyor.

- Osmangazi'den trafiği rahatlatacak çalışma

Gökdere Kavşağı'na kesintisiz geçiş

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Ankara Caddesi'nden Gökdere Caddesi'ne geçişi sağlayan ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Mahmudiye Caddesi'ni yeni bir şerit açarak genişletiyor. Yeni açılan şerit ile birlikte Ankara Caddesi üzerinden gelen araçlar kavşaktaki trafik lambalarında beklemeden Gökdere Caddesi'ne geçebilecek.

Osmangazi Belediyesi, ilçe merkezinde araç geçişinin oldukça fazla olduğu noktalarda yaptığı çalışmalar ile trafik sıkışıklığına çözüm üretiyor. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki Mahmudiye Caddesi'ne yapılan çalışmalarla yeni bir şerit kazandırdı. Cadde üzerindeki düzenleme çalışmaları kapsamında ilk olarak kamulaştırma işlemleri tamamlanan binalar yıkıldı. Elde edilen alandaki yeni şerit açma çalışmalarında sona gelinirken, cadde üzerindeki sokak aydınlatmaları ve elektrik altyapısı da Osmangazi Belediyesi tarafından yenileniyor.

Mahmudiye Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ankara Caddesi'nin Bursa'nın en işlek ulaşım akslarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Ankara Caddesi üzerinden gelen ve Gökdere Caddesi'ne doğru gitmek isteyen araçlar Mahmudiye Caddesi'nden geçiyor ve cadde üzerinde bulunan kavşaktaki trafik lambalarında bekliyordu. Dolayısıyla bu bölgede trafik sıkışıklığı yaşanıyordu. Mahmudiye Caddesi üzerinde yol genişletme çalışması için 600 metrekarelik alanda kamulaştırmalar yaptık. Şu anda yol düzenlemesi, parke ve tretuvar çalışmaları devam ediyor. İlave şerit ile birlikte Gökdere Kavşağı'na gitmek isteyen araçlar bekleme yapmadan devam edebilecekler. Bursa'mız için hayırlı olsun" dedi.

Osmangazi'den trafiği rahatlatacak çalışma
Osmangazi'den trafiği rahatlatacak çalışma
Osmangazi'den trafiği rahatlatacak çalışma
Osmangazi'den trafiği rahatlatacak çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İsmail Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Aslı Tandoğan Oktay Kaynarca Mustafa Üstündağ
Spor Umut Bulut Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmangazi'den trafiği rahatlatacak çalışma | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:29:11. #1.14#
title