Osmangazi'den asfalt mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmangazi'den asfalt mesaisi

Osmangazi'den asfalt mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla araç ve yaya trafiğine nefes aldıran Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokakları asfaltla kapladı.

Ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla araç ve yaya trafiğine nefes aldıran Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokakları asfaltla kapladı.

Osmangazi Belediyesi, açılan yeni imar yollarının dışında mevcut yollardaki iyileştirme çalışmalarını da kesintisiz şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, bugüne kadar Panayır Mahallesi'ndeki pek çok cadde ve sokak sıcak asfaltla kaplandı. Ulaşım konusunda bugüne kadar bütçeden ciddi kaynak ayırdıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yol medeniyettir. Daha modern ve ulaşılabilir Osmangazi için bir yandan yeni imar yolları açıyoruz, bir yandan da mevcut yolları yeniliyoruz. Panayır Mahallemizde kısa süre önce sıcak asfaltla kapladığımız Pırıltı Sokak ile bağlantılı diğer sokaklar da yenileniyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan 250 metre uzunluğundaki isimsiz sokak, 375 ton asfalt sıcak asfaltla kaplandı. Çalışmalarımız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi'den asfalt mesaisi
Osmangazi'den asfalt mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Müge Anlı Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmangazi'den asfalt mesaisi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:32:52. #1.15#

title