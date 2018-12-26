Osmangazi'de Su Kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Pınar Caddesi'nin DOSAB tarafında kalan sokaklarda ve civarında 27.12.2018 tarihinde, 08.00-18.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Pınar Caddesi'nin DOSAB tarafında kalan sokaklarda ve civarında 27.12.2018 tarihinde, 08.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı açıklandı. - BURSA
Kaynak: İHA