Osmangazi'de Su Kesintisi
CANLI YAYIN: MHP Lideri Bahçeli, Gündeme Dair Soruları Cevaplıyor

Osmangazi'de Su Kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Pınar Caddesi'nin DOSAB tarafında kalan sokaklarda ve civarında 27.12.2018 tarihinde, 08.00-18.

Osmangazi'de Su Kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Pınar Caddesi'nin DOSAB tarafında kalan sokaklarda ve civarında 27.12.2018 tarihinde, 08.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı açıklandı. - BURSA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et