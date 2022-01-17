Osmangazi'de su kesintisi - Haberler
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Osmangazi'de su kesintisi

Osmangazi'de su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinin Altınova Mahallesi ve civarında 18.01.2022 tarihinde 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinin Altınova Mahallesi ve civarında 18.01.2022 tarihinde 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu, Osmangazi, su, Yerel, Haber

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