Osmangazi'de Kaldırımlar Hem Güzel Hem Güvenli
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Osmangazi'de Kaldırımlar Hem Güzel Hem Güvenli

Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi'nde kaldırımların daha güzel ve güvenli hale gelmesi adına bordür ve tretuvar çalışması başlattı.

Osmangazi'de Kaldırımlar Hem Güzel Hem Güvenli
12.08.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:11

Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi'nde kaldırımların daha güzel ve güvenli hale gelmesi adına bordür ve tretuvar çalışması başlattı.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki kaldırımları yenilemeyi sürdürüyor. İlçenin birçok noktasında çalışmalar yürüten belediye ekipleri, vatandaşların daha rahat bir yaşam sürmesini sağlamak adına Panayır Mahallesi'nde yer alan 15. Karanfil, Selvili, 2. Kadife ve 3. Saygılı Sokak'ta, bordür ve tretuvar çalışması başlattı. Yaya güvenliğini ön plana çıkaran bordür ve tretuvar çalışmaları, aynı zamanda cadde ve sokakları modern bir görünüme de kavuşturuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe genelinde kaldırım ve tretuvar çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade ederek, "Kaldırım ve tretuvar çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kaldırımları daha güvenli hale getirerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyup, trafik kazalarının da önüne geçiyoruz. Ekiplerimiz yürüttükleri kaldırım ve tretuvar çalışmaları kapsamında, engelli vatandaşlarımız ve bebek arabalarının kolayca ulaşım sağlayabilmesi için rampa uygulamasına büyük özen gösteriyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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