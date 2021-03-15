Son dakika... Kaymakam Ünal 2. doz aşısını da yaptırdı
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Son dakika... Kaymakam Ünal 2. doz aşısını da yaptırdı

15.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:11
Son dakika... Kaymakam Ünal 2. doz aşısını da yaptırdı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen aşılama programı kapsamında yaklaşık 1 ay önce ilk doz aşısını yaptıran Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, hastaneye giderek ikinci doz aşısını yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen aşılama programı kapsamında yaklaşık 1 ay önce ilk doz aşısını yaptıran Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, hastaneye giderek ikinci doz aşısını yaptırdı.

Kaymakam Ünal ikinci doz aşısını yaptırdıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, salgın sürecinde aşı politikasını istikrarlı bir şekilde uygulayan ülkelerden oldu. Sağlık ekiplerimiz, kar kış demeden evinden çıkamayan büyüklerimizin ayağına kadar giderek onlara aşı imkanı sağladı. Sırası gelince herkesin aşıyı yaptırmasının salgını yenmekte önemli olduğunu düşünüyorum. Aşımızı olsak dahi rehavete kapılmak yok; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edeceğiz. Bu zorlu sürecin hep birlikte üstesinden gelerek sağlıklı ve rahat günlerimize bir an evvel kavuşmayı diliyorum" dedi.

Covid-19 sürecindeki fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kaymakam Ünal, 14 Mart Tıp Bayram dolayısıyla sağlık çalışanlarına çalışmaların da başarılar diledi günlerini de kutladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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