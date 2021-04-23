Osmaneli ilçesinde 500 zeytin fidanı toprakla buluştu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 500 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 500 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Yüksel Ünal öncülüğünde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan proje kapsamında Çerkeşli köyünde 300 dönüm alana 500 zeytin fidanının dikimi için program düzenlendi.

Ünal, programda yaptığı açıklamada, bölgede yetişen mevcut zeytin çeşitlerine alternatif olarak yüksek rekolteye sahip "Arbequina" cinsi zeytin fidanı üretimine karar aldıklarını bildirdi.

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serkan Diker, İl Genel Meclis Üyesi Alper Karadağ, köy muhtarı Mustafa Metin ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan