Osmancık'ta şiddetli rüzgar inşaat halindeki bir binanın camını kırdı: 1 yaralı - Haberler
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Osmancık'ta şiddetli rüzgar inşaat halindeki bir binanın camını kırdı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmancık'ta şiddetli rüzgar inşaat halindeki bir binanın camını kırdı: 1 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar inşaat halindeki bir binanın camlarını kırdı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar inşaat halindeki bir binanın camlarını kırdı. Olay esnasında orada bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilçede iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar, Güney Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın birinci katının camlarının kırılmasına neden oldu. Olay esnasında orada bulunan inşaat sahibinin oğlu Ekrem Çalışkan isimli genç cam kırıkları ile yaralandı.

Duydukları gürültü üzerine olay yerine gittiklerini belirten görgü şahitleri, gencin kırık camların altında kalarak yaralandığını görünce polis ve sağlık ekiplerini aradıklarını söylediler. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa aldılar. Bu sırada inşaatın sahibi olduğu öğrenilen baba Dursun Çalışkan olay yerine geldi. Yaralı genç ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılırken baba Dursun Çalışkan'da aracıyla ambulansı takip etti. Yaralı gencin kol ve yüzünde cam kesiklerinin bulunduğu, ayrıca ayağında da kırık olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi. - ÇORUM

Osmancık'ta şiddetli rüzgar inşaat halindeki bir binanın camını kırdı: 1 yaralı

Osmancık'ta şiddetli rüzgar inşaat halindeki bir binanın camını kırdı: 1 yaralı

Osmancık'ta şiddetli rüzgar inşaat halindeki bir binanın camını kırdı: 1 yaralı

Osmancık'ta şiddetli rüzgar inşaat halindeki bir binanın camını kırdı: 1 yaralı

Osmancık'ta şiddetli rüzgar inşaat halindeki bir binanın camını kırdı: 1 yaralı

Osmancık'ta şiddetli rüzgar inşaat halindeki bir binanın camını kırdı: 1 yaralı

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